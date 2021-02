L’Inter lavora per assicurarsi il post Handanovic tra i pali e mette gli occhi in Spagna: ma attenzione all’accordo

Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione potrebbe iniziare dalla zona più arretrata del campo, ovvero la porta. Infatti i nerazzurri continuano a lavorare per trovare un portiere che possa raccogliere l’eredità di Samir Handanovic tra i pali. Il mirino di Beppe Marotta si sposta in Spagna, dove l’occasione sarebbe a parametro zero. C’è già un accordo.

Calciomercato Inter, Rui Silva può sfumare: accordo con il Siviglia

Bisogna iniziare al futuro in casa Inter, visto che Samir Handanovic ovviamente non può essere eterno. Inoltre per lui potrebbe esserci anche un interesse in Serie A, quindi a maggior ragione bisogna trovarne l’erede tra i pali. Gli occhi della società interista sembrerebbero aver puntato verso la Spagna, dove interesserebbe il profilo di Rui Silva, portiere che si sta mettendo in luce con la maglia del Granada.

Il portiere classe 1994 sarebbe anche in scadenza di contratto con il club spagnolo, dunque sarebbe un’ottima occasione a zero per i nerazzurri, ma bisogna vedersi dal Siviglia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Siviglia avrebbe già un pre-accordo con l’estremo difensore del Granada per la prossima stagione. Dunque l’obiettivo per l’Inter si complicherebbe molto.