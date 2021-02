Il calciomercato estivo offre diversi colpi a parametro zero: il Liverpool sorpassa le big italiane per un talento della Ligue 1. Affare in chiusura

L’estate 2021 si preannuncia ricca di opportunità per le big di tutta Europa. Diversi campioni sono in scadenza con i rispettivi club, e offrono possibilità di acquisto a costo zero. Tra i nomi più allettanti della finestra di calciomercato figura Memphis Depay: l’olandese – classe 1994 – non ha rinnovato il contratto con il Lione e a giugno sarà libero di accasarsi altrove.

Calciomercato, il Liverpool beffa le italiane

Memphis Depay è un giocatore di assoluto talento e diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui. Dopo un periodo di appannamento dovuto agli infortuni, l’olandese è tornato a giocare ai suoi livelli e in stagione ha già messo a segno 13 gol e 6 assist in Ligue 1, trascinando il Lione in vetta al secondo posto in classifica. Su di lui hanno messo gli occhi Inter, Juventus e Milan, ma il giocatore non sembra destinato a giocare in Italia.

La corsa a Depay sembra essersi ristretta a un duello tra Barcellona e Liverpool. I catalani proveranno a farlo firmare in estate, dando seguito a un progetto di inserimento di giovani olandesi nella propria rosa. A beffare tutti, però, potrebbe essere il Liverpool, pronto ad offrire al 26enne un contratto a lungo termine che possa garantirgli un finale di carriera ai massimi livelli. Depay si adatterebbe alla perfezione di Klopp, con i Reds che sembrano pronti a vincere la contesa. Niente Italia, dunque: Depay è destinato al Liverpool.