L’Inter pensa al futuro della porta: Handanovic potrebbe finire sul mercato se non rinnova e una big di Serie A è pronta a puntare sullo sloveno

L’Inter pianifica le mosse per il mercato estivo. I nerazzurri devono risolvere diverse questioni, compresa quella relativa al portiere. Samir Handanovic non è più il para tutto delle passate stagioni e potrebbe finire nella lista degli uscenti per poi dar vita ad un progetto di ringiovanimento del reparto.

Calciomercato Inter, dubbi sul rinnovo di Handanovic

Lo sloveno è il capitano dell’Inter ed ha un contratto fino al 2022. La società sta discutendo il rinnovo con il giocatore, parlando anche del suo eventuale ruolo nella rosa. Il portiere potrebbe essere tenuto come secondo e guida di un collega più giovane che possa prenderne le veci. Handanovic ci pensa, e riflette, anche perché – qualora non dovesse accettare il prolungamento – c’è chi punterebbe su di lui in Serie A.

Tra le squadre interessate al portiere c’è la Roma, ancora alla ricerca di un titolare. La società giallorossa pensa ad Handanovic, ma per tentare il colpo deve prima cedere a titolo definitivo uno tra Pau Lopez, Mirante ed Olsen. Quest’ultimo sembra il giocatore più piazzabile: lo svedese – in prestito all’Everton – sta facendo bene e potrebbe restare in Premier League. L’interista ha 36 anni e potrebbe garantire ancora qualche stagione ad alti livelli.