Il nuovo probabile ds del Barcellona Marc Overmars pronto a fare compere in Serie A: puntati de Vrij dell’Inter e Hateboer dell’Atalanta

Con il sempre più probabile arrivo di una vecchia conoscenza come Marc Overmars come direttore sportivo, il Barcellona è pronto al calciomercato estivo, con un occhio puntato sui talenti in mostra in Serie A.

Calciomercato Inter, de Vrij in orbita Barcellona | Le indiscrezioni

Il primo giocatore che l’olandese avrebbe segnato nel taccuino dei desideri è il centrale difensivo dell’Inter, nonché suo connazionale, Stefan de Vrij. Il classe ’92, arrivato nell’estate del 2018 a zero dalla Lazio, potrebbe quindi partire alla volta della Spagna per far rifiatare un po’ i conti del club nerazzurro. Il prezzo fissato si aggira intorno ai 45/50 milioni di euro, una super plusvalenza per gli Zhang, che però dovrebbero rinunciare a uno dei migliori difensori in circolazione.

Calciomercato Atalanta, Overmars punta anche Hateboer | Le cifre

Ma l’ex giocatore olandese, dal 2000 al 2004 al Barcellona, ha bisogno anche di un laterale destro. Anche in questo caso, Overmars sta puntando all’Italia e, nello specifico, a Hans Hateboer dell’Atalanta. Il giocatore di Gian Piero Gasperini è valutato intorno ai 25 milioni di euro dal club di Percassi.

M.P.