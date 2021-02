Il Napoli è sempre più vicino ad esonerare Gattuso: il rapporto è compromesso ed il tecnico potrebbe approdare su un’altra panchina in Serie A

Il rapporto tra il Napoli e Rino Gattuso sembra arrivato ad un punto di non ritorno. La sconfitta patita sul campo del Genoa per 2-1 ha risvegliato i piani della dirigenza di esonerare il tecnico. La scelta è compiuta, resta solo da stabilire le tempistiche. Il presidente De Laurentiis lavora già al sostituto, ma anche il tecnico potrebbe avere un piano B già pronto per il futuro.

Calciomercato Napoli, Gattuso può rimanere in Serie A

Mister Gattuso è concentrato sul Napoli e – fino a che sarà l’allenatore del club – penserà solo a fare il bene della squadra. Il presidente De Laurentiis vaglia le alternative e anche l’entourage del tecnico si è messo a lavoro per il futuro. L’agente di Gattuso è Jorge Mendes che ha ottimi rapporti in Serie A.

L’agente è al lavoro per cercare di compiere un incastro che al momento sembra complicato. Mendes potrebbe portare Gattuso alla Lazio, ma l’approdo è legato alla situazione di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino – in scadenza con i capitolini a giugno 2021 – non ha ancora rinnovato. L’accordo sembra ad un passo, ma il ritardo nella firma lascia aperto uno spiraglio.

In caso di addio tra la Lazio ed Inzaghi, il procuratore Mendes è pronto a proporre la candidatura di Gattuso, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il ds Tare e il patron Lotito. L’ex rossonero potrebbe così rimanere ad allenare in Serie A: incastri complicati e scenari difficili, ma nel calciomercato tutto è possibile.