Calciomercato Milan, Maldini punta Lozano | Il Napoli chiede Tonali

Il Milan potrebbe andare all’assalto dell’attaccante che milita in una big di Serie A sul calciomercato. Occhio anche alla posizione di Sandro Tonali nell’eventuale scambio

Il Milan è sempre attento alle occasioni più importanti sul mercato, con Paolo Maldini che si è dimostrato sempre pronto a individuare i migliori talenti in circolazione. Tra questi, potrebbe esserci anche Hirving Lozano. L’esterno del Napoli sta facendo molto bene con la maglia partenopea in questa stagione, a suon di gol, dribbling e assist. I rossoneri sembrano decisamente sensibili alle sue qualità, ma De Laurentiis non lo lascerà partire a cuor leggero.

Calciomercato Milan, Lozano piace a Maldini. Chiesto in cambio Tonali

L’esterno d’attacco si inserirebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, in cui potrebbe essere un elemento destabilizzante su entrambe le fasce e portare anche un interessante bottino di gol. Il Napoli, però, chiede 35 milioni di euro e non ha intenzione di fare sconti.

In alternativa, il club partenopeo potrebbe chiedere l’inserimento nella trattativa di Sandro Tonali. Il mediano ex Brescia è da sempre un profilo gradito a De Laurentiis e non è ancora riuscito a imporsi come titolare nel Milan di Pioli. Vedremo se la trattativa decollerà con queste condizioni.