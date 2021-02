Il calciomercato della Juventus per la prossima stagione potrebbe vedere uno scambio con il Tottenham di Mourinho: addio a Ramsey

La Juventus archivia l’ennesima vittoria fondamentale per tornare ad essere dove merita in Serie A, ovvero nelle parti alte della classifica. La partita contro la Roma, pur non offrendo un’ottima prestazione, ha convinto per il cinismo. Per la prossima stagione per il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’addio di Ramsey, che potrebbe tornare in Premier League. Scambio col Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Juventus, scambio col Tottenham: Ramsey per Sanchez

Il rendimento di Aaron Ramsey da quando è arrivato alla Juventus non ha rispettato le attese. Il gallese infatti è stato spesso criticato e si starebbe pensando ad un addio per la prossima stagione. Così sulle sue tracce c’è da tempo l’interesse del Tottenham di Jose Mourinho, che vorrebbe riportarlo in Premier League, dove ha fatto vedere il suo talento in maniera totale.

Il centrocampista bianconero è valutato circa 20-25 milioni, così gli ‘Spurs’ potrebbero pensare ad uno scambio con il difensore centrale Davinson Sanchez, che continua a faticare a trovare spazio. Uno scambio dunque che potrebbe far comodo alla Juventus, che riuscirebbe a rinforzare la difesa con un centrale giovane, essendo un classe 1996.