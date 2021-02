Cristiano Ronaldo intende essere protagonista non solo sul terreno di gioco: il campione portoghese è attivo sul possibile fronte calciomercato

Ancora un gol decisivo per Cristiano Ronaldo in Serie A contro la Roma dopo la doppietta messa a segno nella semifinale d’andata di Coppa Italia nei confronti dell’Inter. E così il campione portoghese ha dimostrato ancora una volta di essere decisivo nei momenti topici della stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, idea scambio con Demiral | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Joao Felix

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Ronaldo avrebbe chiamato anche il talentuoso giocatore lusitano, Joao Felix, che ha collezionato finora nove gol e cinque assist in 25 partite con la maglia dell’Atletico Madrid. Il messaggio di CR7 è stato significativo invogliandolo a fare del suo meglio per il resto della stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, novità per il rinnovo del big | Richiesta shock

Così il lavoro di Ronaldo è importante anche fuori dal campo cercando così di essere un punto di riferimento per i suoi compagni di Nazionale molto giovani. La Juventus, infine, lo avrebbe messo nel mirino già in passato, ma non c’è mai stata una trattativa reale.