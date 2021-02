La Juventus punta un big del Borussia Dortmund e mette sul piatto Rabiot e Douglas Costa

Torna di moda il nome di Jadon Sancho. L’ala inglese del Borussia Dortmund in estate è stato al centro di trattative di mercato che stavano per portarlo via dalla Germania. La telenovela col Manchester United è durata a lungo ma alla fine Sancho è rimasto in Bundesliga.

Anche in Italia ci sono diverse pretendenti per Sancho e a giungo potrebbe riaprirsi una vera e propria asta per il classe 2000 londinese. Il Manchester United ha momentaneamente rinunciato a Sancho e al posto dei Red Devils potrebbe inserirsi la Juventus che cerca un profilo giovane di questo tipo, come riportato da ‘Todofichajes.com’

Calciomercato Juventus, Rabiot e Douglas Costa per arrivare a Sancho

Anche il calciatore accetterebbe di buon grado un trasferimento in Italia. Andrea Pirlo vuole più qualità in avanti per supportare Cristiano Ronaldo e Sancho possiede tutte le caratteristiche di cui i bianconeri hanno bisogno. L’ostacolo più grande è rappresentato dal Borussia Dortmund che non intende scendere al di sotto della richiesta di 100 milioni. La Juventus potrebbe pensare di mettere sul piatto Rabiot e Douglas Costa per inserirli nella trattativa e avere uno sconto sul cartellino di Jadon Sancho.

Due giocatori importanti che potrebbero ammorbidire il Dortmund quando in estate il mercato tornerà a farsi caldo. Il calciatore darebbe comunque la priorità allo United perché sogna di tornare in Premier League dopo le giovanili al Manchester City e al Watford e perché da inglese potrebbe finalmente calcare i campi della Premier. Un accordo preliminare tra Red Devils e giocatore c’è, manca quello con la società ma adesso c’è anche la Juventus tra le pretendenti.