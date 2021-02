Mikel Arteta è a rischio esonero, i risultati lo condannano e l’Arsenal pensa al suo possibile sostituto

Nuovamente in bilico la panchina di Mikel Arteta che non riesce proprio a svoltare con l’Arsenal. Un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite, ieri è arrivata la sconfitta in casa dell’Aston Villa, la seconda consecutiva dopo quella in casa con il Wolverhampton che ha fatto precipitare i gunners.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ritorno Allegri: settimane decisive | Sfida con l’ex attaccante

La classifica parla chiaro, l’Arsenal si trova al decimo posto in classifica a 9 punti dal quarto posto e quindi dalla zona Champions League. Il futuro di Arteta è più che mai incerto e la società londinese sta valutando i potenziali sostituti per questa seconda parte di stagione. Le alternative ci sono ma non è semplice subentrare in una panchina a questo punto della stagione.

Calciomercato, Allegri in cima ai pensieri dell’Arsenal

I gunners hanno già pensato a nuovi possibili allenatori e il preferito è Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ex Juventus, Milan e Cagliari è corteggiato da diversi club e non è ancora certo su quale sarà il suo futuro. Il Real Madrid potrebbe decidere di ingaggiarlo per il dopo Zidane, ma piace anche in Serie A al Napoli e soprattutto alla Roma che avrebbe scelto lui per il dopo Fonseca.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Premier | Douglas Costa nell’affare

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, big nel mirino | Cash e giocatore dal Chelsea

Le alternative ad Allegri non mancano e anche in Premier League l’Arsenal lo accoglierebbe piacevolmente al posto di Arteta. L’allenatore preferirebbe un progetto nuovo piuttosto che uno già cominciato ma ovviamente subentrare in un club prestigioso come l’Arsenal potrebbe essere un’occasione da cogliere. La pista più calda sembra quella che porta a Roma, ma più per giugno. L’Arsenal invece pensa di ingaggiarlo nell’immediato.