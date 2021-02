Si sta giocando Juventus-Roma, con i bianconeri momentaneamente in vantaggio: il siparietto con Orsato sorprende tutti

Il big match tra Juventus e Roma si è acceso subito, con i bianconeri che al primo tiro in porta trovano il vantaggio grazie al solito Cristiano Ronaldo. Poco più tardi il portoghese entra nuovamente in area e colpisce la traversa dopo la deviazione di Kumbulla. Il pallone sbatte sulla traversa e tocca vicino alla linea di porta, così Ronaldo chiede a gran voce il gol. Orsato controlla l’orologio della gol line tecnology e dice che non è entrato il pallone, ma il numero 7 bianconero non si fida e cerca di prendere l’orologio al direttore di gara per vedere. Un siparietto che fa sorridere anche l’arbitro.