Diritti Champions ed Europa League, triennio 2021-2024 a Sky

I diritti Champions ed Europa League del triennio 2021-2024 vanno a Sky. Ecco i dettagli sull’accordo per le competizioni europee

Gran colpo da parte della compagnia di Murdoch, che ancora una volta si aggiudica i diritti di trasmissione televisiva dei contenuti delle massime competizioni europee, Champions ed Europa League. Accorpato al ricco pacchetto anche la Conference League, nuova competizione che andrà in scena dalla stagione 2021/22. Grande entusiasmo in casa Sky, con l’Executive Vice President Sport di Sky, Marzio Perrelli, che ha così commentato l’accordo: “Siamo soddisfatto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi tre anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti”.