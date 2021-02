L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer avvisa Pogba: “Nessuno ha il posto fisso!”

Di questi tempi, nessuno può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda il mondo del lavoro, neanche se è uno dei migliori giocatori al mondo. Ne sa qualcosa anche Paul Pogba, in un momento di splendida forma nel Manchester United, col Manchester United, eletto mvp della Premier League del mese di gennaio, che però non è più felice in Inghilterra, e che potrebbe animare la finestra estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Un altro top club in pole

Calciomercato United, Pogba non è scontato | Le parole dell’allenatore

A tirare la frecciata al centrocampista ex Juve è stato proprio l’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, che, prima del match in programma oggi contro l’Everton, ha parlato proprio della situazione del Polpo dopo le dichiarazioni del suo procuratore, Mino Raiola. “Nessuno ha garantito un posto nella squadra – ha detto il norvegese -. La pandemia ha cambiato il mercato, il mondo e potrebbe influenzare ciò che possiamo fare“.

LEGGI ANCHE >>>> Diritti Champions ed Europa League, triennio 2021-2024 a Sky

In scadenza di contratto con lo United nel 2022, il francese campione del mondo 2018 non sarebbe più felice a Manchester. Si aprono quindi diversi scenari sul suo futuro: un rinnovo è quasi del tutto improbabile, ma il club inglese potrebbe perdere il giocatore a zero l’estate prossima se non riesce a monetizzare con la sua cessione.

E la situazione potrebbe non migliorare neanche se i Red Devils, dopo l’inizio un po’ traballante di stagione e il secondo posto di oggi, a solo tre lunghezze dai cugini del City, primi della classe, dovessero vincere il campionato, titolo che manca dal 2012-13.

M.P.