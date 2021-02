Il Real Madrid dovrà fare a meno di Sergio Ramos, anche in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Come riportato da ‘Marca’ il capitano dei blancos dovrà sottoporsi ad una pulizia del menisco del ginocchio sinistro. I tempi di recupero potrebbero essere piuttosto lunghi, circa 6 settimane.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio stellare | Due per uno in Bundesliga

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, sfuma l’ex Roma | Torna in Argentina

Zinedine Zidane senza Ramos ha un bel problema in difesa. Senza di lui la squadra non riesce a vincere e questo aggrava ancor di più la posizione del tecnico francese. Lo stesso Zidane è molto contrariato con la stampa per le continue voci di esonero e chiede rispetto per quanto di buono fatto in tutti questi anni da lui e dal club che rimane comunque campione di Spagna in carica. L’ombra dell’esonero non è, però, così remota.

Calciomercato, Zidane appeso a un filo | Allegri scalpita ma c’è la Roma

Sono diversi i nomi che circolano per sostituire Zidane sulla panchina del Real Madrid. Uno su tutti Massimiliano Allegri che, nonostante le tante ipotesi circolate durante il mercato estivo prima, e quello invernale dopo, non ha ancora trovato la sua prossima squadra e scalpita per tornare sul campo. Il Real lo tiene in seria considerazione ma in pole c’è la Roma che lo considera la prima alternativa per sostituire Paulo Fonseca.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, super colpo a zero | Ecco le cifre

C’è anche un altro possibile candidato, anche lui un ex calciatore dei blancos, una leggenda del club, Raul Gonzalez Blanco e le conferme arrivano dalla Spagna. La sua esperienza da allenatore è cominciata guidando le giovanili del Real Madrid ma non ha ancora mai avuto un’esperienza su una panchina di prima squadra. Per Florentino Perez potrebbe essere un rischio, mentre l’ipotesi Allegri offre più garanzie. Nel frattempo il futuro di Zidane è appeso ad un filo.