Calciomercato, Milinkovic rivela il suo sogno | Niente Juventus e Inter

Il futuro di Milinkovic-Savic è sempre molto chiacchierato in ottica calciomercato. Il centrocampista è da tempo nel mirino di Inter e Juventus, ma il suo annuncio spiazza le italiane

Milinkovic-Savic è ormai da diversi anni uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Il calciatore serbo della Lazio si esprime ad alti livelli nella compagine biancoceleste ed è uno dei migliori talenti ad essersi evidenziato in Serie A negli ultimi anni. Da diverse stagioni, Inter e Juventus sono sulle sue tracce, ma una trattativa concreta con la Lazio non si è mai verificata. Ora il calciatore ha espresso una preferenza, se dovesse lasciare il club romano in futuro.

Calciomercato, Milinkovic-Savic dichiara amore al Real Madrid: Juventus e Inter lontane

Milinkovic ha parlato della sua aspirazione per il futuro ai microfoni della tv serba ‘Nova’: “Possiamo fare una grande partita contro il Bayern in Champions League. Futuro? Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. Questo è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo”. Dichiarazioni forti che indicano la preferenza del calciatore per il prossimo futuro. Inter e Juventus passano quindi in secondo piano nella corsa al centrocampista.