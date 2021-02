Calciomercato Milan, le richieste di Romagnoli per il rinnovo | I dettagli

Il Milan, una volta chiuso il calciomercato, continua a portare avanti le trattative relative i rinnovi di contratto. Ecco l’ultima richiesta clamorosa ai rossoneri: i dettagli

Il Milan è pronto a portare avanti le trattative per i rinnovi di contratto di alcuni dei più importanti calciatori in rosa e sta offrendo un ottimo rendimento. Tra questi c’è anche Alessio Romagnoli. Il centrale sta confermando la sua importanza nello scacchiere di Stefano Pioli, imponendosi come uno degli interpreti più rappresentativi della rosa rossonera. Ora il Milan sembra avere tutta l’intenzione di rinnovare il contratto con il difensore, in scadenza nel giugno 2022. Ecco gli ultimi sviluppi sulla vicenda.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sprint Maldini | Accordo e colpo a zero

Calciomercato Milan, le ultime novità sul rinnovo di Romagnoli: le sue richieste

La trattativa, però, potrebbe diventare non proprio semplice per la permanenza e il prolungamento del centrale. Il calciatore, infatti, potrebbe chiedere a Maldini e al club milanese 5 milioni di euro netti a stagione. E non è tutto: potrebbe essere inserita nel contratto una clausola per l’addio che pare decisamente bassa. Si parla di 20-25 milioni di euro. Vedremo se il Milan accetterà queste condizioni o se si continuerà a trattare fino alla fumata bianca definitiva.