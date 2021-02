La Juventus lavora per la prossima stagione e mette nel mirino un top player in Bundesliga: due giocatori nello scambio

La Juventus si prepara al big match di questo pomeriggio contro la Roma. I bianconeri cercano tre punti fondamentali per superare proprio i giallorossi al terzo posto e mettere pressione ad Inter e Milan. Nel frattempo si lavora già al calciomercato per la prossima stagione, mettendo nel mirino un top player della Bundesliga. Ipotesi scambio due per uno.

Calciomercato Juventus, si punta a Sancho: scambio con Demiral e Douglas Costa

Nonostante la sessione invernale sia appena terminata, il calciomercato non si ferma mai e la Juventus è già al lavoro per porre le basi per i colpi della prossima stagione. Questa volta la società bianconera avrebbe messo nel mirino un giovane talento della Bundesliga che continua ad affermarsi ed a dimostrare il proprio valore.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, la Juventus tornerebbe ad osservare con interesse il talento del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Il giovane inglese è stato a lungo nel mirino del Manchester United, che però non ha raggiunto i 123 milioni che chiedevano i tedeschi, decidendo di cambiare obiettivo. Così il club giallonero avrebbe deciso di abbassare il prezzo del proprio top player sotto i 100 milioni di euro, permettendo ad altri club di inserirsi, tra cui la Juventus. I bianconeri potrebbero così mettere sul piatto due calciatori, ovvero Merih Demiral e Douglas Costa. Le due contropartite raggiungerebbero una valutazione totale di 65 milioni di euro, ai quali la Juventus aggiungerebbe 25 milioni cash. Si tenta dunque il colpaccio per la prossima stagione dalla Bundesliga.