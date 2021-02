Calciomercato Juventus, assalto a Mirante per il post Buffon | Lo scenario

La Juventus pensa a un nuovo acquisto in porta sul calciomercato. I bianconeri puntano un profilo ideale in Serie A: di seguito l’idea e il possibile scenario

La Juventus continua a monitorare il mercato in entrata, a caccia di profili che potrebbero essere utili a Andrea Pirlo nella composizione della rosa. Uno di questi potrebbe sostituire Gianluigi Buffon. L’estremo difensore, quando chiamato in causa, offre ancora garanzie, ma la Vecchia Signora continua a tenere d’occhio un profilo per la sua porta. Attenzione, infatti, all’esperto profilo di Antonio Mirante: di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Mirante per il post Buffon: lo scenario in casa Roma

La composizione del parco portieri a cui la Juventus sta pensando conduce ai nomi di Wojciech Szczesny come primo e Mirante alle sue spalle. L’attuale portiere della Roma ha dimostrato grande affidabilità negli ultimi mesi e sarebbe importante per la Juventus anche per il discorso legato alla compilazione delle liste.

La Roma, però, non sembra essere di quest’avviso. Il portiere, infatti, resta al centro del possibile rinnovo con i giallorossi. Il suo contratto scade infatti a giugno 2021, ma ha offerto un ottimo rendimento con il club capitolino. Vedremo, dunque, se si concretizzerà il ritorno alla Juventus o alla fine Mirante resterà in giallorosso.