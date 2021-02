La Juventus pensa al rinnovo di Cristiano Ronaldo e studia una nuova mossa per trattenerlo oltre la scadenza nel contratto

La Juventus si sta rialzando in questo 2021 e dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana vuole fare bene anche nelle tre competizioni più importanti. In Serie A non bisogna più sbagliare per non perdere ulteriori punti dalla vetta della classifica e serve un filotto di vittorie consecutive.

In Coppa Italia invece bisogna confermarsi nella semifinale di ritorno contro l’Inter dopo aver vinto l’andata per 1-2 a ‘San Siro’: martedì ci sarà il secondo atto allo ‘Stadium’. A metà febbraio poi ripartirà la Champions League con gli ottavi di finale che si disputeranno contro il Porto.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cristiano Ronaldo: ancora nessuna discussione ma c’è la nuova idea

A trascinare i bianconeri verso questa rimonta ci sarà sicuramente Cristiano Ronaldo, che ieri ha compiuto 36 anni e sta vivendo per l’ennesima volta una grande stagione dimostrando di essere ancora uno dei più forti in circolazione. Il suo contratto scade a giugno 2022 e si continua a pensare al rinnovo.

Secondo ‘Il Messaggero’, non ci sarebbero stati ancora dei contatti tra le parti ma entrambi vorrebbero proseguire il rapporto anche oltre il prossimo anno. La pandemia però potrebbe creare dei problemi relativi ai 31 milioni netti da pagare in un anno, per questo si cerca una nuova soluzione.

Un’idea della Juventus potrebbe essere quella di spalmare i 31 milioni dell’ultimo anno fino al 2023 in modo da alleggerire la spesa.