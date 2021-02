La Juventus sogna l’arrivo di un big dalla Premier League ed è pronta ad uno sforzo economico sull’ingaggio, ma c’è un ostacolo

La Juventus pianifica già le strategie per il prossimo calciomercato. Gli obiettivi del club sono diversi e uno dei calciatori che più stuzzica i bianconeri è Sergio Aguero. ‘El Kun’ sta vivendo una stagione complicata, alle prese con infortuni che lo stanno tenendo lontano dal campo, appena 9 presenze tra campionato e coppe.

Il talento dell’argentino continua ad essere indiscusso, nonostante i 32 anni. Il Manchester City, però, avrebbe scelto Erling Haaland come suo erede per il futuro, puntando su un attaccante più giovane e fresco. Così dalla Spagna circolano voci su un addio di Aguero a fine stagione. Le indiscrezioni vedono l’ex Atletico Madrid vicino al Barcellona per un romantico ritorno in Liga.

Calciomercato Juventus, biennale da 7 milioni a stagione su piatto

Aguero vorrebbe giocare col connazionale Lionel Messi e approderebbe in Catalogna a patto che ‘La Pulce’ rinnovi con i blaugrana. Alla luce del rapporto ormai ai minimi termini tra il 6 volte Pallone d’Oro e la società catalana, la possibilità che Messi non rinnovi è alta e quindi Aguero in quel caso valuterebbe altre opzioni e tra queste c’è la Juventus che lo attende a braccia aperte.

Il calciatore approderebbe per la prima volta in carriera in Serie A, mettendosi in gioco in un campionato completamente nuovo. La Juventus sarebbe disposta ad uno sforzo economico notevole, mettendo sul piatto un contratto biennale per Aguero con ben 7 milioni all’anno netti di ingaggio. L’attaccante argentino si trova ad un bivio, forse l’ultimo della sua carriera che a giugno quasi sicuramente lo porterà lontano da Manchester dopo 10 anni di dominio in Premier League con la maglia dei ‘citizens’. La Juventus sta alla porta e attende gli sviluppi.