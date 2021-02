Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro Martinez dipende da Messi

La situazione di Lionel Messi è in bilico al Barcellona e questo potrebbe condizionare il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter

L’argomento Lautaro Martinez ha tenuto banco in casa Inter per l’intera estate scorsa. Sull’attaccante argentino c’era molto forte il Barcellona, che per problemi economici non ha potuto affondare il colpo, vista la clausola da circa 110 milioni di euro di ‘El Toro‘. Le trattative per il rinnovo sono avviate, e quasi vicine alla conclusione. Ma le cose potrebbero cambiare e questo dipende anche dal futuro di Lionel Messi.

Inter, il futuro di Messi condiziona anche Lautaro Martinez

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona è più vicino. La percentuale che l’argentino resti in Catalogna è del 50%, molto dipenderà anche dalle elezioni del nuovo presidente. Messi ama Barcellona, ormai è casa sua visto che ci vive da tantissimi anni. E ripartire con una squadra giovane in cui lui è il leader.

Dunque, nel caso Messi dovesse effettivamente restare a Barcellona, è chiaro che la nuova dirigenze cercherebbe di accontentarlo anche sul mercato. La Pulce stima molto Lautaro Martinez, umanamente e calcisticamente. Lo vorrebbe con sé al Barça e nonostante le trattative col rinnovo con l’Inter siano ben avviate, una chiamata di Messi potrebbe cambiare tutto. Chiaramente è un’operazione difficile, ma i blaugrana potrebbero anche ottenere importanti aiuti economici esterni e soldi da reinvestire tramite le cessioni. L’Inter è insomma avvertita.