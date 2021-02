Napoli, brutte notizie per Gennaro Gattuso: il tecnico calabrese perde anche Kalidou Koulibaly, risultato positivo al Covid-19

Piove sul bagnato in casa Napoli: dopo la positività di Faouzi Ghoulam, il tecnico Gennaro Gattuso dovrà fare a meno anche di Kalidou Koulibaly, risultato anche lui positivo al Covid-19. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Per l’allenatore calabrese si tratta di una pessima notizia: il centrale senegalese non solo salterà la trasferta di Marassi con il Genoa, ma verosimilmente dovrà restare out anche per il ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta e per la successiva gara di campionato contro la Juventus di Andrea Pirlo.