Il Milan punta a ringiovanire l’attacco in estate. Zapata piace alla dirigenza rossonera: l’Atalanta potrebbe chiedere Tonali in cambio

Il Milan ha stupito tutti in questa prima parte di stagione. La squadra rossonera comanda la classifica fin da inizio campionato e può ambire a qualcosa in più del piazzamento in Champions League, obiettivo ai nastri di partenza della Serie A. Per rinforzare l’attacco nell’ultimo mercato è arrivato Mandzukic, altro tassello della vecchia guardia come Ibrahimovic per dare un apporto importante in termini di esperienza al gruppo.

Milan, occhi su Zapata: Tonali nell’affare con l’Atalanta

Il Milan la prossima estate dovrà però necessariamente puntare su un centravanti più giovane e oltre a Belotti (che piace tanto alla dirigenza e a Maldini) potrebbe guardare con attenzione in casa Atalanta e soprattutto a Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è da tempo accostato alle big italiane e tra queste figura anche il ‘Diavolo’. L’Atalanta non è disposta però far sconti per il suo bombrer, valutato non meno di 45-50 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, girandola portieri | Suggestione dalla Serie A

In alternativa, gli orobici potrebbero gradire anche delle contropartite di spessore e tra queste rientrerebbe anche Sandro Tonali, che sta faticando ad inserirsi nello scacchiere di Pioli. L’ex gioiello del Brescia, sbarcato a Milanello per un’operazione complessiva da 35 milioni di euro, con il rientro di Bennacer rischia di tornare in panchina nella seconda parte di stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio a zero | Si inserisce la big

Il classe 2000 – se non troverà spazio – potrebbe guardarsi attorno in estate e l’Atalanta sarebbe la piazza giusta per trovare continuità e non perdere il treno della Nazionale in vista dei Mondiali in Qatar nel 2022. Per il momento si tratta solo di uno scenario ipotetico, con Zapata e Tonali che potrebbero essere comunque protagonisti del prossimo calciomercato estivo.

G.M.