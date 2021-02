La Juventus potrebbe dire addio a Fabio Paratici a fine stagione: il nuovo ds potrebbe venire dal Napoli. I dettagli

La Juventus deve definire alcuni aspetti per il futuro. Non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche a livello societario. Non è stato ancora definito quello di Fabio Paratici, e infatti il ‘Corriere di Torino‘ si è soffermato proprio sulla situazione del ds bianconero. La fiducia non sembra in discussione, ma Paratici è in scadenza e la Juve deve decidere cosa fare. La ‘particolarità’ -se così si può definire- del club di Agnelli è sempre stata quella di prendere anche decisioni complicate per avere un futuro roseo. Ed è uno dei motivi per cui sono arrivate così tante vittorie.

Juventus, addio Paratici: Giuntoli porta il top player

Nel caso il contratto di Fabio Paratici non venisse rinnovato – trattativa ferma da circa tre mesi e mezzo -, la carica del ds avrebbe bisogno di un nome nuovo. Da valutare la situazione di Cristiano Giuntoli in casa Napoli, alle prese con delle diatribe con De Lauentiis. La suggestione è che l’attuale ds partenopeo andrebbe proprio alla Juventus.

Uno scenario complicato, che non è da escludere malgrado il contratto del ds del Napoli in scadenza nel 2024. Giuntoli, inoltre, in sede di mercato ha diversi ‘fedelissimi’. Uno di questi è Piotr Zielinski, diventato un titolarissimo degli azzurri anche per le cessioni illustri degli ultimi anni. Il suo valore si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro, e la Juventus con un direttore del genere potrebbe anche farci un pensierino.