Calciomercato Juventus e Inter, niente Dzeko | Lo scenario

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma è in bilico, soprattutto per la prossima estate: lo scenario che esclude Juventus e Inter

Sono tante le situazioni che tengono banco in casa Roma. Il ‘caso’ Edin Dzeko sembra rientrato, almeno per il momento. Tra il centravanti bosniaco e Fonseca pare ci sia stato un incontro, che ha avuto esito positivo. La sensazione è che il rapporto andrà avanti fino a fine stagione, poi emergeranno per forza di cose delle novità, anche perché Dzeko ha il contratto in scadenza nell’estate 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto in Francia | Scambio due per uno

LEGGI ANCHE >>> Ajax, UFFICIALE squalifica per dodici mesi | L’esclusione per doping

La Roma non cede Dzeko a Juventus e Inter: lo scenario

Edin Dzeko è uno dei centravanti migliori della Serie A, e nelle ultime stagioni ha attirato su di sé gli occhi delle big. Dalla Juventus all’Inter, desiderose entrambe di mettere a disposizione del proprio allenatore un attaccante di altissimo profilo, nonostante l’età. Tuttavia, la Roma non avrebbe intenzione di rinforzare delle dirette concorrenti per i posti in alto in classifica.

Ecco perché per Dzeko la carriera potrebbe proseguire all’estero, precisamente in Spagna. Una squadra che ha bisogno di un attaccante è il Real Madrid, soprattutto perché c’è incertezza sul futuro di Benzema e l’addio anticipato di Jovic. Il costo del centravanti bosniaco si aggira sui 15 milioni di euro.