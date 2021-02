La Juventus continua ad inseguire un talento in Francia: idea scambio due per uno per convincere i francesi

La Juventus entra nel tour de force delle prossime due settimane, quando oltre ad affrontare il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, ci sarà anche l’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto ed i big match di campionato contro Roma e Napoli. Nel frattempo la dirigenza bianconera è già al lavoro per il calciomercato estivo e continua ad inseguire un obiettivo in Francia. Si tenta lo scambio due per uno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, vuole tornare in Premier | La Juventus tenta lo scambio

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Milan e Juventus all’assalto del talento | C’è la clausola!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘rompe’ con il Barcellona | Un jolly per Pirlo

Calciomercato Juventus, tutto su Aouar: si prova lo scambio con Bernardeschi e Ramsey

La Juventus è già al lavoro per la prossima sessione estiva di calciomercato. Quella invernale si è chiusa senza il bisogno di rinforzi per Andrea Pirlo, che però per la prossima stagione avrà bisogno di nuovi talenti. Uno di quelli seguiti da tempo dai bianconeri è Houssem Aouar, centrocampista del Lione valutato circa 50 milioni di euro.

Per il talento francese la Juventus sembrerebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, cercato in passato proprio dal Lione, e quello di Federico Bernardeschi, che rifiutò in passato la destinazione. L’operazione potrebbe diventare ancor più fattibile con la qualificazione del Lione in Champions League, cosa mancata lo scorso anno per via dello stop dovuto al lockdown.