L’Inter continua ad inseguire il primo posto in campionato: la sorpresa in panchina potrebbe arrivare in estate

In casa Inter pesa non poco la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Infatti se martedì i nerazzurri non riusciranno a ribaltare il risultato dell’andata si ritroveranno con il solo campionato da rincorrere. Inizia dunque ad aleggiare il fantasma di un allenatore sul profilo di Antonio Conte. Possibile clamoroso ritorno a fine stagione.

Calciomercato Inter, Mourinho può tornare: addio al Tottenham in estate

Potrebbe rivelarsi un’ultima chiamata quella per Antonio Conte in Coppa Italia. Infatti l’uscita dalla competizione porterebbe a puntare tutto sullo scudetto, che qualora non dovesse arrivare porterebbe l’Inter ad una stagione fallimentare. Così si inizia già a pensare al futuro del tecnico italiano sulla panchina dei nerazzurri, e spunta subito l’ombra di un ex.

Questo è Jose Mourinho, che con il Tottenham non sta trovando risultati soddisfacenti in questa stagione. La sua squadra viene da tre sconfitte consecutive, ed è scivolata all’ottavo posto in Premier League, a meno sette dalla zona Champions League. Lo ‘Special one’ senza Champions ovviamente non vorrebbe restare negli ‘Spurs’, e dunque potrebbe aprirsi un clamoroso ritorno all’Inter a fine stagione, dove i tifosi tornerebbero a sognare un’annata come quella del 2010 quando arrivò il triplete.