Calciomercato Inter, Conte punta Kessié | Il piano di Maldini

L’Inter è a caccia di un profilo che possa innalzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno dei nomi preferiti dal tecnico è uno dei perni del Milan

L’Inter potrebbe tentare di rinforzare la propria rosa con un centrocampista di livello nei prossimi mesi. Un profilo che da diverse sessioni di mercato intriga la proprietà nerazzurra è certamente Franck Kessié. Il mediano ivoriano è esploso in questa stagione con la maglia rossonera e rappresenta uno dei perni assoluti della squadra di Stefano Pioli. Il calciatore, però, intriga non poco anche Antonio Conte.

Calciomercato Milan, Conte sogna Kessié. Maldini è pronto a blindarlo

Kessié è una pista che l’Inter segue, quindi, con grande attenzione. Si tratta di un centrocampista che piace non poco a Conte e che sarebbe ideale per caratteristiche per completare la rosa nerazzurra. Il Milan, però, non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del calciatore. Anzi ha tutta l’intenzione di farne un perno presente e futuro. Per questo, la società ha già contattato gli agenti del mediano per rinnovare il contratto. Con buona pace dell’Inter e di Antonio Conte che ad oggi restano lontani.