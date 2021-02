Brutte notizie in casa Ajax: dovrà stare fuori per dodici mesi a causa di una squalifica per un caso doping, ecco le motivazioni

Ancora una brutta notizia per l’Ajax. Il portiere camerunense, Andre Onana, dovrà stare fuori per dodici a causa di una squalifica da parte della UEFA per doping visto che è risultato positivo ad un test antidoping tre mesi fa. La squalifica varrà per tutte le competizioni, ma il club olandese ha annunciato che presenterà ricorso al CAS.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Milan e Juventus all’assalto del talento | C’è la clausola!

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

Come svelato dallo stesso club olandese, Onana avrebbe assunto un farmaco proibito per errore scambiandolo con uno della moglie. Il farmaco proibito è la Furosemide, un diuretico.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘rompe’ con il Barcellona | Un jolly per Pirlo

L’Ajax ha diramato un comunicato ufficiale per spiegare nel dettaglio ciò che sarebbe successo: “Nella mattinata del 30 ottobre Onana non si sentiva bene e ha ingerito una pillola per alleviare il malessere”. Poi ha aggiunto: “Tuttavia ha inconsapevolmente assunto il Lasimac, un farmaco che era stato precedentemente prescritto alla moglie. La confusione di Onana ha fatto sì che prendesse il medicinale della moglie, portando l’UEFA ad adottare questo provvedimento nei confronti del portiere”.