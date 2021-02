Dopo la pausa concessa da Andrea Pirlo, la Juventus continua gli allenamenti in vista della gara contro la Roma di sabato pomeriggio. Dybala e Ramsey continuano a lavorare a parte.

La Juventus torna ad allenarsi al Training Center della Continassa dopo il giorno di riposo concesso dall’allenatore Andrea Pirlo in seguito alla partita vinta contro l’Inter in Coppa Italia di martedì sera, in scena a San Siro. L’obiettivo è quello di rimanere concentrati per la difficile gara interna contro la Roma di sabato alle 18 e continuare la scalata alla vetta della classifica di Serie A. Intanto si continua a lavorare anche per il calciomercato.

Juventus, Dybala e Ramsey a parte | Il report dell’allenamento

Dopo la vittoria in rimonta nella prima semifinale di Coppa Italia contro gli eterni rivali dell’Inter per 2-1, l’allenamento preparato dal mister ha visto i giocatori bianconeri esibirsi con palleggi, esercitazioni e la partitella. Aaron Ramsey e Paulo Dybala, come previsto dal programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata, sempre in campo, mentre Bentancur ha continuato a riposare.

Il prossimo appuntamento prima della Roma è domani mattina. Dalle 14:30, poi, ci sarà la conferenza stampa abituale del tecnico bianconero, in cui risponderà alle domande dei giornalisti.

M.P.