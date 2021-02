Le ultime sull’anticipo di domani sera tra Fiorentina e Inter e le novità di formazione

Domani sera si apre la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Ad aprirla saranno Fiorentina e Inter all’Artemio Franchi. Le due squadre si sono già incontrate due volte in questa stagione, la prima in campionato con un 4-3 per i nerazzurri in rimonta e la seconda in Coppa Italia con un altra vittoria interista ai tempi supplementari grazie all’incornata di Romelu Lukaku.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Si lavora al rinnovo

La Fiorentina arriva dal pareggio col Torino e cerca punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, l’Inter è reduce dal netto 4-0 col Benevento in campionato e dalla cocente sconfitta in Coppa Italia con la Juventus di martedì. Problemi di formazione per la Viola.

Fiorentina-Inter, out Castrovilli e Milenkovic | Eriksen regista

Cesare Prandelli dovrà fare a meno di Milenkovic e Castrovilli, espulsi nella scorsa partita, che dovrebbero essere sostituti rispettivamente da Quarta e Pulgar. Nessuna particolare novità invece per l’Inter: Antonio Conte confermerà con tutta probabilità gli ormai 11 titolari, con l’unica eccezione di Eriksen al posto del diffidato Brozovic. Tornano in campi Lukaku e Hakimi dopo la squalifica in coppa.

PROBABILI FORMAZIONI:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, 100 milioni per due big | Klopp all’assalto

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, si complica l’obiettivo | Richiesta shock

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Vidal, Young; Martinez, Lukaku

Arbitro: La Penna