Il Milan continua a tenere nel mirino un calciatore in Francia, ma l’affare sembrerebbe complicarsi: richiesta shock dall’entourage

Importanti colpi messi a segno dal Milan nella sessione invernale da poco conclusasi. Infatti i rossoneri sono riusciti a rinforzare tutte le zone del campo, in vista di una seconda parte di stagione infuocata. Nel frattempo si lavora anche per la prossima stagione, puntando il mirino ad un calciatore in scadenza in Francia. Ma la richiesta frena i rossoneri.

Calciomercato Milan, Thauvin a costo zero per giugno: ma la richiesta dell’entourage spaventa

Una corsa allo scudetto quella in Serie A che molto probabilmente si prolungherà fino alle ultime giornate, vista la vicinanza tra le pretendenti. Ad essere ancora saldamente in testa è il Milan di Stefano Pioli, che continua a vincere e convincere. La società rossonera però inizia a lavorare anche per la prossima stagione, guardando con interesse alla lista dei calciatori che andranno in scadenza di contratto a giugno.

Uno dei nomi a lungo seguiti dal club milanista è quello di Florian Thauvin del Marsiglia, ma un ostacolo frena l’affare. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes’, la richiesta per le commissioni dell’entourage del francese nell’affare, avrebbe frenato i rossoneri ed anche la concorrenza rappresentata dal Siviglia. Una richiesta shock che metterebbe a rischio la buona riuscita dell’operazione.