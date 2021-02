Il Psg è pronto a fare acquisti in Italia: offerto Bakker più soldi per Theo Hernandez del Milan

Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, potrebbe preparare le valigie durante il calciomercato estivo e tornare nella sua Francia. Il ventitreenne di Marsiglia, che ha già all’attivo quattro gol con i rossoneri in questo campionato, è finito nella lista dei desideri degli sceicchi del Paris Saint Germain, che vorrebbero portarlo alla corte del neo allenatore Pochettino già dalla prossima stagione.

Calciomercato Milan, idea Psg per Theo Hernandez | L’affare

Il Milan, però, non vorrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori migliori, e lascerebbe andare via Theo Hernandez solo per un’offerta clamorosa. Il costo del cartellino è valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Ma il club parigino sta pensando di inserire nella trattativa un altro terzino sinistro, l’olandese, classe 2000, Mitchel Bakker, seguito e gestito dal procuratore Mino Raiola.

Il giovane, figlio d’arte – il padre è Edwin Bakker -, è arrivato a Parigi nel 2019 dalle giovanili dell’Ajax. Nel suo primo anno al Psg, complice anche la chiusura anticipata del campionato francese, Bakker ha collezionato solo una presenza in Ligue 1. La musica è decisamente cambiata in questa stagione: il terzino sinistro ha finora disputato 20 partite in campionato, in cui ha fatto anche due assist, e sei partite su sei in Champions League. Il ventenne è anche titolare dell’Olanda U21.