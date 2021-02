Calciomercato Milan e Juventus, occhio a Thuram | Spunta la clausola

Il futuro di uno dei talenti più promettenti d’Europa potrebbe subire una svolta sul calciomercato, con Milan e Juventus alla finestra. Ecco tutte le ultime novità

Il futuro di Marcus Thuram è stato spesso accostato alle big italiane. Il talento offensivo sta mostrando tutte le sue qualità in Bundesliga e si è messo in evidenza anche in Champions League, a suon di gol e ottime prestazioni. Il suo futuro pare essere destinato a una big internazionale e arrivano ottime notizie in tal senso per chi cercherà di affondare il colpo nei prossimi mesi. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato, Milan e Juventus possono tentare l’assalto a Thuram: la cifra

Spunta una novità decisamente positiva per chi cercherà di ingaggiare Thuram nel prossimo futuro. Secondo quanto riporta ‘fussball transfers’, ci sarebbe una clausola nel contratto dell’attaccante con il Borussia Moenchengladbach che lo libererebbe a fronte della cifra di 30 milioni di euro. Una cifra piuttosto bassa per un talento come lui che era stato accostato a valori anche più alti. La possibilità di prenderlo a questo prezzo attrae diversi club, su tutti Milan e Juventus in Italia. Il giovane francese potrebbe diventare, quindi, un obiettivo concreto di rossoneri e bianconeri: attenzione alla pista sul mercato.