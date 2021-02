Ismael Bennacer, centrocampista centrale del Milan, è rientrato dall’infortunio ed ora è pronto a riprendersi il posto al centro della squadra rossonera. Il posto dovrebbe lasciarglielo Sandro Tonali, arrivato dal Brescia nell’ultima finestra estiva di calciomercato



Ismael Bennacer è pronto a riprendersi il Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista algerino, arrivato in rossonero nell’estate di calciomercato del 2019, tornerà dunque protagonista della linea mediana del club meneghino e, a lasciargli il posto, dovrebbe essere Sandro Tonali, acquistato dal Brescia di Cellino.

Il giocatore classe 2000 non ha aumentato i giri delle sue prestazioni ed ora, in casa rossonera, potrebbero iniziare le riflessioni sul futuro del giovane centrocampista centrale.

Calciomercato Milan, futuro Tonali | Le ultime sull’estate

Potrebbe essere in dubbio anche il futuro in rossonero di Sandro Tonali, soprattutto se Bennacer dovesse tornare ai livelli messi in mostra prima dell’infortunio. L’ipotesi sarebbe quella del prestito in estate per l’ex Brescia.

Un trasferimento a titolo temporaneo sul quale però il Milan vorrebbe continuare ad avere il controllo del giocatore, quindi una soluzione possibile è quella di un prestito secco stagionale per far crescere Tonali.