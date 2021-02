Calciomercato Juventus, un jolly per Pirlo | Occasione Sergi Roberto

La Juventus potrebbe sfruttare un’occasione di mercato per la prossima estate: Sergi Roberto ‘rompe’ col Barcellona

La Juventus è alla ricerca di nuovi colpi in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Andrea Pirlo. Le big europee non stanno vivendo un grandissimo momento, soprattutto quelle in Spagna, dove Barcellona e Real Madrid stanno subendo la grande stagione dell’Atletico. Proprio tra le fila dei catalani, potrebbe andar via un giocatore molto prezioso e decisivo delle vittorie degli ultimi anni: si tratta di Sergi Roberto.

Juventus, occasione Sergi Roberto dal Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, Sergi Roberto è in uscita dal Barcellona. Per quanto sia un giocatore forte e duttile, non rispetterebbe le esigenze di Koeman, che preferisce cederlo. Un addio sorprendente, considerando che è un prodotto formato nel settore giovanile blaugrana. Tanti sono i club che si sono fatti avanti, come per esempio l’Atletico Madrid o il Manchester City.

Tuttavia, anche per la Juventus si tratta di un’occasione, approfittando della ‘rottura’ con il Barcellona. E’ un giocatore che Pirlo gradisce molto, anche perché lo utilizzerebbe in molte zone del campo. Sergi Roberto, il cui contratto scadrà nel 2022, è valutato dal Barça sui 25-30 milioni di euro.