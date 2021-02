Calciomercato Juventus, Ramsey può tornare all'Arsenal | C'è lo scambio

Il futuro di un calciatore della Juventus potrebbe essere lontano dai bianconeri sul calciomercato. I torinesi valutano il possibile scambio in Premier League

La Juventus potrebbe intensificare l’asse con la Premier League, andando a caccia di uno scambio decisamente interessante. I bianconeri, in particolare, potrebbero vedere interrompersi l’esperienza di Aaron Ramsey a Torino. Il gallese non ha mai realmente convinto, nonostante la sua evidente qualità e non è riuscito a trovare la continuità desiderata, soprattutto a causa degli evidenti problemi fisici che lo affliggono.

Calciomercato Juventus, Ramsey può tornare in Premier League. Occhio a Bellerin

Per questo motivo, l’avventura del gallese in bianconero potrebbe terminare nei prossimi mesi. Il centrocampista, secondo quanto riporta ‘don balon’, non sarebbe più un obiettivo di Barcellona e Real Madrid. Il gallese, invece, potrebbe tornare all’Arsenal, lì dove è esploso e ha giocato per gran parte della carriera. Il club di Premier League vuole riportare Ramsey a casa.

La pista che porta ai Gunners sarebbe l’occasione per la Juventus di impostare un interessante scambio. Nella trattativa potrebbe rientrare, infatti, Hector Bellerin. Già negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato una possibile pista per il terzino. Ora i bianconeri potrebbe mettere sul tavolo 10 milioni di euro oltre a Ramsey per arrivare al laterale basso.