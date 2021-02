Avversarie dentro e fuori dal campo Juventus ed Inter, ma tra loro potrebbe nascere uno scambio: ma serve un conguaglio economico

La Juventus ha chiuso la propria sessione invernale senza il bisogno di rinforzare la propria rosa, ma i giorni di calciomercato sono certamente serviti a delineare anche le mosse per il futuro. A sorpresa si starebbe pensando ad un possibile scambio con l’Inter. Ma per pareggiare le valutazione serve un conguaglio economico.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Si lavora al rinnovo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, contatti per Gattuso | Il retroscena

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, rinforzo dalla Serie A | Il club lo offre

Calciomercato Juventus, scambio Sanchez-Ramsey: un’idea per cui serve di più

Un destino forse simile quello di Alexis Sanchez ed Aaron Ramsey. Entrambi infatti arrivano dalla Premier League nel 2019, anche se per il cileno è un ritorno in Italia, ma in due club differenti, uno alla Juventus ed uno all’Inter. I due però non riescono mai a ritagliarsi un vero e proprio spazio da protagonisti in campo, con le due società che iniziano a riflettere sul loro futuro.

Così potrebbe nascere l’idea di uno scambio tra i due club, che coinvolgerebbe proprio Ramsey e Sanchez. Il gallese è valutato dalla Juventus circa 15-20 milioni, mentre il cileno secondo l’Inter ha un valore sui 10 milioni di euro. Per questo motivo i bianconeri potrebbero chiedere anche un conguaglio economico che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Un’idea che potrebbe prendere piede a giugno e che porterebbe ad incrociarsi due destini simili.