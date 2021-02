Sembrerebbe vicino a sfumare definitivamente il colpo di mercato in attacco per la Juventus: il top player ha deciso il proprio futuro

Il calciomercato non è mai scontato e riserva sempre delle sorprese. Questa volta la sorpresa, in negativo, potrebbe arrivare nei piani della Juventus per la prossima stagione. Il top player inserito tra gli obiettivi per l’attacco potrebbe definitivamente sfumare. Prima il rinnovo e poi una nuova destinazione per il futuro.

Calciomercato Juventus, Benzema vicino al rinnovo col Real Madrid: poi ritorno in Francia

Il prossimo anno Karim Benzema vedrà scadere il proprio contratto con il Real Madrid. Il bomber francese è finito a lungo al centro delle previsioni per il calciomercato estivo, venendo accostato a diversi club europei, tra cui anche la Juventus. L’attaccante però sembrerebbe avere le idee chiare per il proprio futuro e sarebbe vicino a programmarlo definitivamente.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Defensa Central’, i piani del bomber francese sarebbero stati decisi con il Real Madrid. L’obiettivo sarebbe quello di procedere con il rinnovo del contratto fino al 2023, con Benzema che accetterebbe di non essere più l’attaccante principale nei ‘Blancos’. Poi nel 2023 l’attaccante potrà lasciare il Real per tornare al Lione e chiudere lì la sua carriera. Un progetto che ovviamente farebbe saltare il piano della Juventus, che aveva il numero 9 del Real Madrid nella lista degli obiettivi.