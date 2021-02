Oltre alla lotta scudetto, Inter e Milan potrebbero sfidarsi anche sul calciomercato: c’è l’inserimento del club di Premier League

Sono passati quasi cinque mesi dall’inizio della nuova stagione e continua il testa a testa in Serie A tra Milan e Inter, per un derby scudetto che manca ormai da troppi anni. La stagione però è ancora lunga e anche la Juventus sta provando a inserirsi al più presto in questo duello.

Il Milan al momento è in vetta alla classifica e ha due punti di vantaggio sull’Inter e ben sette sui bianconeri. La compagine allenata da Andrea Pirlo però ha disputato una gara in meno delle due milanesi, pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi in caso di successo nel recupero contro il Napoli.

Calciomercato Inter e Milan, lotta per Ndicka ma si inserisce anche l’Arsenal: ‘Gunners’ in pole

Oltre a vivere una lotta intensa sul campo per lo scudetto, Milan e Inter potrebbero sfidarsi anche in un derby di calciomercato. Entrambe le società, infatti, sono interessate all’acquisto di Evan N’Dicka, difensore centrale classe 1999 di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Sulle sue tracce ci sarebbero gli occhi anche della Premier League. In particolare lo seguono Tottenham, Southampton e Arsenal e secondo la ‘Bild’ sembrerebbero proprio i ‘Gunners’ in pole position per il suo acquisto nella prossima sessione di calciomercato.

Dunque Inter e Milan seguono la situazione di N’Dicka ma l’affare risulta tutt’altro che semplice vista l’agguerrita concorrenza.