L’Inter pensa al futuro della sua porta: Handanovic ha bisogno di un vice giovane, ma con esperienza e l’occasione potrebbe arrivare dalla Serie A

Samir Handanovic non è più il portiere ‘para-tutto’ delle stagioni passate. Le incertezze mostrate nell’ultimo match di Coppa Italia contro la Juventus hanno definitivamente acceso un campanello d’allarme in casa Inter, chiamata a pensare – con qualche mese d’anticipo – al futuro della porta nerazzurra. Il 36enne ha un contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovare.

Calciomercato Inter, suggestione Strakosha

Handanovic resta comunque il capitano dell’Inter e un portiere che – tra alti e bassi – può ancora essere inquadrato tra i migliori del campionato di Serie A. La società non ha intenzione di liberarsene dall’oggi al domani, ma potrebbe dare vita ad un piano di successione lento, ma progressivo. L’idea è quella di affiancare all’esperto sloveno un giovane con esperienza in Italia che possa prenderne poi la titolarità senza affanno.

L’identikit porta al nome di Thomas Strakosha, portiere classe 1995 in rottura con la Lazio. L’albanese – titolare dei biancocelesti negli scorsi tre campionati – ha perso il posto a vantaggio di Pepe Reina, arrivato per fare da chioccia, ma ormai insostituibile per Simone Inzaghi. Il giovane – che ha un contratto in scadenza nel 2022 – non ha preso bene la situazione, ed è scontento.

Inter, il dopo Handanovic a tinte biancocelesti

Il giocatore – insieme al suo agente – sta trattando il rinnovo con la Lazio, ma ancora non si è arrivati ad un accordo. Fermato anche da alcune noie muscolari, Strakosha ha però perso entusiasmo e si sta guardando intorno. Il suo valore di mercato si attesta sui 25 milioni di euro, ma la situazione creatasi in casa biancoceleste potrebbe far abbassare le pretese al patron Lotito.

Strakosha per l’Inter ha esperienza nel campionato italiano, ha vinto due Coppa Italia e due Supercoppa italiana ed ha solo 25 anni. Un portiere per il presente, e per il dopo, di affidabilità e costanza di rendimento. Il suo approdo all’Inter metterebbe tutti d’accordo, almeno sulla carta. Il calciomercato si tinge a volte di storie romantiche e chissà che il futuro della porta nerazzurra – dopo Handanovic – non sarà di nuovo nelle mani di un biancoceleste.