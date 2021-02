Calciomercato Inter, post Handanovic | Affare a sorpresa in Serie A!

In casa Inter si torna a parlare della successione di Handanovic: ipotesi Silvestri dal Verona. Cifre e dettagli dell’affare a sorpresa

La brutta prestazione offerta in Coppa Italia contro la Juventus, macchiata dal pasticcio con Bastoni in occasione del secondo gol bianconero, ha riportato alla ribalta il tema della successione di Handanovic in casa Inter. Quello del 36enne, infatti, non è il primo errore stagionale, e il club nerazzurro potrebbe presto iniziare a ragionare sull’eredità del portiere slovacco. In questo senso, una nuova pista potrebbe aprirsi in Serie A e porta al nome di Silvestri del Verona: ecco cifre e dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, contropartita per Silvestri | Cifre e dettagli

I primi nomi per la successione del capitano nerazzurro sono sempre quelli di Cragno e Musso. Anche Silvestri, però, potrebbe rappresentare una valida alternativa, meno costosa per la società nerazzurra. L’estremo difensore del Verona si sta infatti confermando su ottimi livelli e continua a mostrare affidabilità, ed è inoltre valutato intorno ai 10-15 milioni dal club veneto.

Nella prossima estate non è dunque da escludere un tentativo da parte dell’Inter, che potrebbe anche proporre il cartellino di Pinamonti per l’attacco degli scaligeri. Anche la valutazione del centravanti si aggira sui 10-15 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche su Silvestri in casa nerazzurra.