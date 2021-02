Non è un momento semplice per l’Inter e le società più importanti d’Europa possono provare ad approfittarne: pronto un triplo assalto

È un momento davvero delicato quello che sta vivendo l’Inter, che è partita con obiettivi importanti e fin qui non ha ancora impressionato. I nerazzurri sono usciti subito dalle competizioni internazionali e ora devono rialzarsi in Serie A e Coppa Italia per raddrizzare la stagione e riportare un titolo dopo dieci anni.

In campionato il distacco dalla capolista Milan è di due punti pertanto tutto è ancora possibile, ma non bisogna più commettere passi falsi per restare in scia e tenere lontana la Juventus. In Coppa Italia invece bisogna ribaltare la sconfitta per 1-2 rimediata proprio con i bianconeri nella gara di andata della semifinale.

Calciomercato Inter, tripla cessione di lusso: le big d’Europa pensano a Lukaku, Barella e Lautaro Martinez

Intanto anche la società non sta vivendo il miglior momento, con Antonio Conte che ha dichiarato che il progetto di agosto non sta andando più avanti. Per rimettere a posto il bilancio ci sono comunque delle occasioni che la società potrebbe sfruttare, in particolare si potrebbe procedere con delle cessioni.

Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, infatti, le big d’Europa potrebbero approfittare di questa situazione per tentare l’assalto verso i top nerazzurri. In particolare i calciatori più seguiti sono sicuramente Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ovvero i tre che stanno impressionando di più.

Per loro l’Inter potrebbe anche pensare di fare una maxi plusvalenza e incassare all’incirca 210 milioni di euro.