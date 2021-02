L’Inter osserva le mosse a parametro zero per il prossimo calciomercato e potrebbe sfumare il colpo importante: c’è la big

È una stagione particolare quella vissuta dall’Inter, che arrivati a questo punto sperava di trovarsi in una situazione migliore. I nerazzurri sono già usciti dalla Champions League e da tutte le competizioni internazionali e vogliono riscattarsi attraverso Serie A e Coppa Italia, anche se la seconda competizione sarebbe a rischio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si complica l’obiettivo | Richiesta shock

Martedì infatti è arrivato un ko a ‘San Siro’ per 1-2 contro la Juventus e bisogna provare a ribaltare la sfida all’Allianz Stadium martedì prossimo per non perdere di vista un altro obiettivo stagionale. In campionato invece il Milan ha ancora un vantaggio di due punti e bisogna fare bene per restare agganciati alle prime posizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio tra Juventus ed Inter | Ma serve anche il cash

Calciomercato Inter, obiettivo Aguero più lontano: avviati i contatti con il Barcellona

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare per il futuro e studia nuovi colpi di calciomercato. Nelle ultime settimane è stato anche accostato il colpo Kun Aguero, che sarà svincolato a partire dall’1 luglio ed è seguito anche dalle altre squadra italiane più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Si lavora al rinnovo

L’argentino però potrebbe presto finire in una big spagnola. Secondo quanto riportato da ‘Què T’hi Jugues’, infatti, Aguero sarebbe felice di approdare al Barcellona al fianco di Lionel Messi e sarebbero stati già avviati dei contatti con l’entourage del calciatore.

In caso di approdo in ‘Blaugrana’, dunque, non ci sarebbe nulla da fare per le società italiane.