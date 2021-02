Calciomercato Roma, problemi in vista per Pedro? Dalla Serie A, le big sono pronte a provarci: la situazione

Continua ad essere nebulosa, la situazione in casa Roma, anche se nelle prossime settimane il caso principale (quello legato ad Edin Dzeko) potrebbe rientrare definitivamente. Per un caso che rientra, però, sembra essercene uno pronto a scoppiare: tra Pedro e Fonseca non sta nascendo l’amore e qualche piccolo ‘malumore’ sta già attanagliando l’esperienza capitolina dell’ex Chelsea e Barcellona.

Calciomercato Roma, malumore Pedro: Inter, Juve e Milan ci pensano

Ragion per cui, attenzione a quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Su Pedro si registra un fortissimo interesse di Inter, Juventus e Milan, che seguono con curiosità la situazione dello spagnolo in quel di Roma. L’ex blaugrana continua a lavorare a parte (anche oggi non si è allenato in gruppo), afflitto com’è da un problema muscolare, che lo perseguita da due settimane.

Nell’ambiente romano, però, serpeggia l’ipotesi che i problemi muscolari costituiscano un problema di facciata: Pedro potrebbe essere in partenza dopo il confronto spogliatoio-allenatore, alimentando i desideri di Juventus, Inter e Milan di farsi sotto a breve. D’altronde, un profilo come quello dello spagnolo farebbe comodo a ciascuna delle tre: soprattutto la Juventus, al quale non è ‘nuovo’ il profilo dell’ex Barcellona, già offerto in passato al club bianconero.