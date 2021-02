Tiago Pinto, general manager della Roma, scioglie ogni dubbio sul futuro di Fonseca e di Dzeko in conferenza stampa a Trigoria, la prima dopo la fine del calciomercato

Lo aveva promesso e lo ha fatto: al termine del calciomercato, il general manager della Roma, Thiago Pinto, si è presentato in conferenza stampa per confermare e smentire i dubbi che in questo periodo non facile hanno attanagliato i giallorossi. Sul piatto, ovviamente, non solo il futuro dell’allenatore portoghese Paulo Fonseca, ma anche il rapporto con l’ormai ex capitano Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, Fonseca resta nella Capitale | Le parole di Pinto

Se l’aspettava la domanda su Fonseca, Tiago Pinto, e ha deciso di non fuggire: “E’ un leader del nostro progetto sportivo – ha dichiarato il gm dei giallorossi -. Ha svolto un ottimo lavoro alla Roma ed è la persona alla quale abbiamo affidato il nostro futuro immediato“.

Nessun’ombra di Allegri, quindi, sulla panchina dei capitolini, perché “tutte le notizie che sono circolate non rispondono al vero“. La dirigenza della Roma è soddisfatta del lavoro del tecnico che, assicura ancora l’altro portoghese, “non è preoccupato o distratto dalle voci e lavora per la prossima partita”.

Calciomercato Roma, resta il nodo Dzeko | I chiarimenti

Ma se da un lato la questione allenatore è risolta, rimane l’altro spinoso interrogativo su Dzeko, che sta provando a ricucire i rapporti con il portoghese: “Edin è un grande professionista e giocatore con un grande carisma”, ha ribadito Pinto. “Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni per rafforzare il sentimento di fiducia reciproca: siamo fiduciosi del loro successo”.

La pace, quindi, potrebbe arrivare, intanto però il bosniaco ha perso la fascia da capitano: “Sono convinto che un club debba reggersi sulla disciplina e le regole: Dzejo non è il capitano delle squadra – conferma Pinto in conferenza stampa -. Per il futuro lavoreremo nell’interesse della squadra e Edin sarà il primo a lavorare per questo”, ma la società non farà alcuna pressione sul tecnico portoghese, assicura ancora il gm.

Sulle voci di scambio tra Dzeko e l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez, Pinto nega la trattativa: “Ho incontrato Ausilio a Milano, lo stimo molto ed è stato cordiale. Abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo mai entrati in una vera e propria trattativa”, ha chiosato.

M.P.