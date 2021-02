Il Napoli è alle prese con la questione allenatore: i rapporti tra Gattuso e la proprietà sono ai minimi storici, si valuta Sarri, ma non solo

Il Napoli deve risolvere la questione legata all’allenatore. Rino Gattuso sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative del club. La sconfitta in Supercoppa italiana e il quinto posto in classifica non sono sufficienti al tecnico per garantirsi la panchina. L’ex Milan è rimasto a sua volta deluso da alcune esternazioni del presidente De Laurentiis. La situazione resta delicata, e in casa partenopea si valutano già possibili sostituti.

Calciomercato Napoli, nessun contatto con Sarri

Nelle ultime ore è rimbalzata forte la notizia di un possibile ritorno di Maurizio Sarri alla guida del Napoli. Il toscano vanta 148 panchine in azzurro tra il 2015 e il 2018 ma – secondo quanto dichiarato da Davide Russo De Cerame a Top Calcio 24 – “il suo approdo al Napoli è una cosa assolutamente non vera“. La discriminante, per il giornalista, è “il rapporto non dei migliori col presidente De Laurentiis, che non ha mai verificato se ci fosse la disponibilità di Sarri a tornare in azzurro“.

L’ex Juventus non è però l’unico nome. De Cerame afferma che “non c’è stato nessun contatto anche con Rafa Benitez, bensì con Spalletti e Allegri“. Il primo non ha dato la disponibilità in quanto preferisce andare in scadenza con l’Inter, società con la quale è sotto contratto fino a giugno. Per Allegri, invece, resta calda anche la pista Roma, attualmente in vantaggio. Proprio per questo il Napoli ha sondato il terreno anche con Juric.