Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | Occasione in Bundes: cifre e dettagli

Milot Rashica potrebbe tornare di moda per il Milan nella sessione estiva di calciomercato. Cifre e dettagli

È il Milan la regina indiscussa della sessione invernale di calciomercato che si è appena conclusa. I rossoneri, già capolista in Serie A, si sono rinforzati in tutti i reparti aggiungendo Tomori dal Chelsea, Meité e lo svincolato Mandzukic. Il sogno scudetto continua, ma l’obiettivo minimo della squadra di Pioli rimane comunque la Champions League. Il ritorno nella massima competizione europea permetterebbe inoltre alla società rossonera di affrontare un mercato estivo di alto profilo, con grande attenzione però anche alle possibili occasioni. In questo senso, un’ipotesi potrebbe tornare di moda in Bundesliga: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, ipotesi Rashica dal Werder Brema | Tutti i dettagli

Promettente attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Werder Brema: Milot Rashica è stato già cercato dal club rossonero nelle scorse sessioni e potrebbe tornare di moda anche nella prossima estate. Il talento è infatti in scadenza di contratto nel 2022, e potrebbe lasciare la Bundesliga per una cifra non elevata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un’importante occasione per Maldini e Massara, considerando anche le situazioni di Brahim Diaz e Castillejo, entrambi in bilico a giugno. Occhi puntati, dunque, sulla pista Rashica in casa Milan.