La Juventus potrebbe provarci in maniera concreta per il big del Milan con il contratto in scadenza nel giugno 2022. Sul tavolo una proposta di scambio

Ben sette gol e tre assist in questa stagione per quello che è indubbiamente uno dei pilastri del Milan targato Pioli nonché tra i centrocampisti più decisivi di tutta la Serie A. Parliamo di Franck Kessie, nel giro di un anno rilanciatosi alla grande dopo che in più occasioni è stato sul punto di lasciare i rossoneri. Diciamolo con tutta franchezza, una quindicina di mesi fa il club targato di Elliott e gli stessi tifosi milanisti non si sarebbero certo strappato le vesti di fronte alla partenza del 24enne ivoriano. Che invece adesso è un elemento pressoché intoccabile, anche se il contratto è ancora in scadenza nel giugno 2022…

Calciomercato Milan, Juventus all’assalto di Kessie: i dettagli

Quella scadenza tutt’altro che lontana rappresenta un grosso ‘rischio’ per il Milan, poiché consente ad altri grandi club di provare a ‘persuadere’ in maniera concreta il classe ’96 esploso qualche anno fa nella prima Atalanta di Gasperini. A tal proposito, indiscrezioni di calciomercato tirano fuori nientemeno che la Juventus, la quale sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto di circa 5 milioni di euro bonus compresi, in pratica il doppio se non poco di più di quanto percepisce attualmente a Milano.

Kessie darebbe quella forza e capacità di inserirsi negli spazi che mancano alla mediana di Andrea Pirlo. La Juventus, insomma, ne avrebbe assolutamente bisogno, per questo motivo l’interesse e i primi abboccamenti potrebbero davvero tramutarsi in qualcosa di ben più solido. Si parla non a caso di un primo tentativo a fine stagione con una offerta di scambio: per Kessie, la dirigenza juventina ‘sacrificherebbe’ Demiral, non imprescindibile per il tecnico bresciano e la cui valutazione è di circa 40 milioni di euro.

