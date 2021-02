Calciomercato Milan, 'scippo' al Napoli | Coinvolto Hauge nello scambio

Il Milan s’inserisce nella trattativa che sta conducendo il Napoli con il Verona: coinvolto Hauge, possibile pedina di scambio

Il Napoli è molto interessato a Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo del Verona. Con Juric il giocatore si è affermato come uno dei migliori della Serie A, mettendo a segno cinque gol e sette assist in venti partite. Il club partenopeo non è nuovo a operazioni con gli scaligeri, visto che l’anno scorso acquisto anche Amir Rrahmani. Ma per il centrocampista italiano pare ci sia un inserimento del Milan.

Napoli, inserimento del Milan per Zaccagni

Zaccagni è un classe ’95 e rientra perfettamente nei parametri del Milan. E’ nel pieno della sua maturità calcistica e ha voglia di fare il grande salto. Paolo Maldini starebbe lavorando sottotraccia per il giocatore: i rapporti sono molto buoni con il Verona, a cui potrebbe essere proposto uno scambio.

Il giocatore utilizzato da Maldini per arrivare a Zaccagni potrebbe essere Jens Petter Hauge, ala sinistra norvegese arrivata l’estate scorsa dal Bodo-Glimt. Il Milan vorrebbe tenere il giocatore -nonostante sia fuori dalla lista UEFA per l’Europa League-, che rientra tra l’altro perfettamente nella politica del club di Setti. Il Napoli resta in pole per il prossimo mese di giugno, ma non è escluso che l’inserimento del club rossonero cambi qualcosa.